Lorena Loiacono Assalto al Caf, parte la corsa delle famiglie romane per non

Assalto al Caf, parte la corsa delle famiglie romane per non arrivare in ritardo a mensa. Quest'anno, infatti, i genitori dei ragazzi di scuole materne ed elementari del Comune di Roma dovranno sbrigarsi ad ottenere l'Isee per poi chiedere l'agevolazione sulle tariffe delle mense scolastiche perché il Campidoglio ha anticipato la scadenza di due mesi.

Fino allo scorso anno, infatti, la data ultima era fissata al 30 settembre, quest'anno invece al 31 luglio. Due mesi prima e non è poco, visto che negli anni passati non sono mancati problemi sulla scadenza con richieste di proroghe per evitare stangate micidiali. Anche perché se non si presenta l'Isee, il Comune impone la tariffa piena: vale a dire 80 euro al mese.

Mentre con l'agevolazione è prevista l'esenzione per i redditi inferiori ai 5165 euro di Isee e poi, a salire, si va da 30 a 43 euro per il primo scaglione, poi a 50 euro, 55 fino agli 80 euro mensili per chi raggiunge e supera 45mila euro di fascia Isee. Vale la pena, quindi, presentare domanda per evitare che il costo di 5 pranzi settimanali raggiunga tariffe da gourmet per una mensa scolastica. Perciò tutti coloro che a settembre 2019 inizieranno l'anno scolastico in una struttura comunale dovranno presentare domanda di agevolazione dal 1 marzo al 31 luglio.

Ma non è così semplice: se è vero che quest'anno si parte prima, con la data di avvio fissata al 1 marzo, è anche vero che per molti non è possibile presentare in questo periodo un documento Isee aggiornato. Basti pensare a tutti coloro che, liberi professionisti, hanno tempo fino ad ottobre per presentare il modello unico, utile poi per la compilazione dell'Isee.

Quest'anno probabilmente useranno il vecchio modello unico, relativo di fatto a due anni fa. Visto che negli anni passati, non riuscendo ad arrivare in tempo per il 30 settembre, tanti Caf andavano in tilt negli ultimi giorni di ressa e il portale del Comune di Roma si adattava a registrare solo il numero di protocollo della presentazione Isee, aspettando poi di ricevere il documento ufficiale oltre la scadenza.

