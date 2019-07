Lo zoo speciale del grande Maestro

Il libro di questa settimana s'intitola I tacchini non ringraziano rendiamo omaggio purtroppo a chi non è più con noi, con la sua enorme saggezza: Andrea Camilleri.

Con tutta la sua leggerezza ci porta nel suo Zoo personale fatto di animali e di storie che entrano nella nostra vita per sempre.

Infatti il Maestro riesce a descrivere dei veri e propri ritratti che trasmettono delle sensazioni fortissime, perché intrisi di affetto, confondendo il confine tra la coscienza umana e quella degli animali: e comunque sono sempre a favore di questi ultimi, nel senso di un'armonia della vita solo nel rispetto di tutte le specie viventi.

Cani, gatti, cardellini, ma anche volpi, serpenti e tigri vengono descritti come portatori assoluti di uno spirito ricco di amore e di intelligenza, molto più complesso e profondo di quanto possiamo pensare: una Magaria inesauribile.

Rendono ancora più prezioso questo libro delle splendidi illustrazioni di Paolo Canevari. Grazie Maestro per quello che ci hai donato!(A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA