Lo skate park di Ostia è pronto a riprendere vita. Incendiato nel 2013 fino a oggi era rimasto a marcire tra le sue ceneri, abbandonato al proprio destino. Ma dopo la posa della prima pietra e l'inizio dei lavori si appresta a resuscitare con un nuovo look, in una nuova location in via della Martinica. «Sarà un simbolo di rinascita e comunità, avevamo preso un impegno e lo stiamo rispettando», spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando su Facebook il progetto del nuovo impianto. Oltre al Municipio X, al Coni e alla Federazioni Italiana Sport Rotellistici, nella progettazione del nuovo skate park è stata coinvolta anche la comunità di skater di Ostia, che fonda le sue radici già negli anni Ottanta, oltre ai ragazzi delle scuole del Municipio. «I giovani - ha spiegato la sindaca - devono essere protagonisti dello sviluppo della città. Rivitalizzare un luogo come questo, con un struttura sportiva pubblica all'aperto e di qualità, significa fornire alle ragazze e ai ragazzi una prospettiva di vita diversa, allontanandoli dal rischio della criminalità». (S. Pie.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA