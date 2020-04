LO SHOW CON GLI AMICI VIP

In tempi di lockdown, Lorenzo Jovanotti ha dato vita su Instagram a un vero e proprio show pomeridiano a puntate, dal titolo Jova House Party. Il riferimento è ovviamente al Jova Beach Party della scorsa estate, ma stavolta l'artista toscano ha giocato in casa, intrattenendo i suoi tanti follower (circa un milione e 800mila) non solo con la musica, ma anche con interviste in streaming. Solo nella prima settimana di messa in onda, Jova ha ospitato virtualmente cinquanta volti noti (tra i quali Amadeus, Carlo Conti, Beppe Fiorello, Federico Zampaglione, Nicola Savino, ecc.), catapultati dal mainstream direttamente sul social, a raccontare la parte più intima di sé. Entusiasti i commenti dei fan: Grazie Jova, con te abbiamo riso, pianto e riflettuto. E ancora: Con Jova House Party abbiamo scoperto il lato meno conosciuto dei nostri beniamini.

