Liceo Ripetta, l'occupazione è durata solo una giornata

È durata appena 24 ore l'occupazione del liceo artistico di via Ripetta. Breve ma intensa, visto che non sono mancati forti momenti di tensione con le forze dell'ordine e la preside. Gli occupanti ieri mattina hanno trovato i poliziotti in tenuta antisommossa ad aspettarli fuori dall'istituto. Erano stati allertati dalla preside, come da prassi, e da lì la richiesta ai ragazzi di liberare le aule. Ma la tensione verso le 10:30 è salita e sono arrivati allo scontro tra urla, spintoni e accuse: una sessantina i ragazzi fuori dalla scuola, di fronte al cordone degli agenti. Un ragazzo ha preso in pieno volto lo scudo dei poliziotti in una manovra di respingimento.

Quando la situazione sembrava ormai degenerare, con un duro scontro in pieno centro a due passi da Piazza del Popolo, gli studenti hanno chiesto un incontro in prefettura dove sono stati ricevuti nel primo pomeriggio: hanno illustrato i motivi della protesta dall'edilizia scolastica fatiscente alla mancanza di laboratori e di professori fino alle due fasce orarie di ingresso. mosfera è rovente, con il liceo Ripetta hanno occupato anche l'Albertelli e il Rossellini con vare proteste in tutta Roma. (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA