La vittoria n.100 sui nobili prati di Wimbledon assicura la 13a semifinale dei Championships a Roger Federer, che rinnova la sfida contro Rafael Nadal. Un set per prendere le misure di Kei Nishikori, favorito n.7, e poi King Roger legittima il proprio status di primo maestro dell'All England Club (4-6, 6-1, 6-4, 6-4). Domani troverà l'avversario di sempre, Rafa Nadal, che in tre set ha liquidato l'americano Sam Querrey (7-5, 6-2, 6-2) «Non ho mai pensato che fosse la mia centesima vittoria a Wimbledon, pensavo solo al match, perché soprattutto nel primo set è stata molto dura», le parole di Federer. Corre sempre più veloce Novak Djokovic. Contro il belga David Goffin il serbo, n.1 del ranking mondiale trova la nona semifinale a Wimbledon (6-4, 6-0, 6-2 in 1h57'). Troverà lo spagnolo Bautista Agut.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

