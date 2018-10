«In 10 anni ha chiuso il 20% dei negozi»

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un quartiere fantasma, ostaggio di buche e crateri, sepolto tra rifiuti e degrado, anni luce lontano dall'aspetto che aveva solo pochi anni fa. E così alla Balduina anche i commercianti sono sul piede di guerra. Riuniti in assemblea, i negozianti del quartiere di Roma nord hanno discusso e cercato una linea comune per portare avanti una battaglia che coinvolge tutta la zona: «La situazione è drammatica - fanno sapere - In dieci anni ha chiuso il 20% dei negozi dislocati nel quartiere. Ma la cosa più grave è non è stato adottato nessun intervento per incentivare crescita e sviluppo. In questo modo, chi prima chi dopo, siamo destinati a chiudere tutti».Ex meta per lo shopping, una volta la Balduina ospitava boutique, empori e negozi di artigianato che attiravano anche dai quartieri vicini. Da Trionfale, Prati, Vigna Stelluti, in tanti si riversavano nella zona richiamati dalle attività commerciali. «Le attività stanno chiudendo a una velocità che fa paura - denunciano ancora i negozianti - Sollecitiamo l'intervento dell'amministrazione per salvare negozi di vicinato e tutti quegli esercizi che lavorano ogni giorno con fatica e dedizione».(F. Sci.)