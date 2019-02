Il fu Mattia Pascal

TEATRO GHIONE

La versione di Claudio Boccaccini tocca temi attuali come l'impossibilità per l'uomo di determinare la propria esistenza e una società che dimentica gli individui. Alla corte di Luigi Pirandello: Felice Della Corte, Titti Cerrone, Siddhartha Prestinari, Paolo Perinelli, Maurizio Greco, Marco Lupi, Livia Ferretti.

Via delle Fornaci 37, da oggi a domenica, bigl. da 23 euro, 066372294

La stella di casa

TEATRO GOLDEN

L'amore è in grado di superare ogni ostacolo, oppure ci sono circostanze in cui si arrende?, rispondono, in scena, Danilo De santis e Brunilde Gambaro insieme a Nadia Rinaldi, Roberta Mastromichele, Francesca Milani, Pietro Scornavacchi.

Via Taranto 36, da oggi (prima naz.) fino al 17/03, bigl. da 19 euro, 0670493826

Federico Mecozzi

FELTRINELLI

Violinista e polistrumentista da 9 anni al fianco di Ludovico Einaudi, presenta Awakening, il suo disco di debutto, parole ed esecuzione di alcuni brani.

Via Appia Nuova 427, oggi, ore 18, ingr. libero

lafeltrinelli.it

Renzo Carbonera

OFFICINA PASOLINI

L'hub culturale della Regione Lazio ospita la proiezione del film Resina, presenti il regista e l'attore Thierry Toscan.

Viale A. di San Giuliano (Ponte Milvio) oggi,

ore 20,30, ingr. libero fino esaur. posti, officinapasolini.it

