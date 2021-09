Il decreto Green pass bis è legge. Il provvedimento che introduce l'obbligo del certificato verde nelle scuole e sui mezzi di trasporto, approvato mercoledì alla Camera, è passato anche nell'aula del Senato dopo che il governo aveva posto la fiducia: i sì sono stati 189, i no 31.

Intanto per la scuola, dove è stringente il tema delle classi in isolamento, spunta l'ipotesi di riconsiderare e ridurre la durata della quarantena: a sollevare il tema è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha detto che «la politica è chiamata a fare una riflessione ed assumersi una responsabilità, sulla base anche delle indicazioni scientifiche del Cts. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di iniziare l'anno scolastico in presenza, ma ora l'obiettivo più grande è proseguirlo in presenza: deve essere presa in considerazione una riduzione delle quarantene».

(D. Zur.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

