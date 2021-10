Ida Di Grazia

ROMA - Ballando on the Road, il talent itinerante giunto alla sesta edizione, ideato e voluto da Milly Carlucci arriva a Roma per la tappa conclusiva del tour. L'appuntamento con i casting è il 2 e 3 ottobre presso il Maximo Shopping Centre (Via Laurentina 865). Il casting si svolgerà a porte chiuse sotto la guida dell'inossidabile Carolyn Smith e dei maestri del ballo: Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale e Samuel Peron.

Com'è stato incontrare finalmente i ballerini dal vivo?

«Pazzesco, un anno e mezzo di fermo è stato pesante. C'è tanta gente che ha smesso, c'è chi ha allargato sedie e tavolini e ha ballato in salotto».

Ha notato delle differenze rispetto agli anni passati? C'è un ballo che secondo lei andrebbe maggiormente valorizzato?

«Con le scuole chiuse sono quasi spariti i balli sociali, il mondo del liscio, degli adulti è svanito, ritornerà quando potranno riaprire le sale da ballo. I ragazzi ballano un po' tutto ma alcuni stili tipo il folk, gli standard si vedono meno, anche se sono sempre attuali, fanno parte della nostra tradizione, noi li contaminano con elementi di modernità. Ad esempio Paolo Belli lo fa con la riattualizzazione della musica. Pensi a Bongo Cha Cha Cha è un brano vecchissimo, è stato rivisitato ed ora è il più moderno in circolazione».

Dopo la tappa romana cosa succederà?

«Apriremo su Rai1 una finestra pomeridiana con la giuria composta Carolyn Smith; Fabio Canino, Antonio Fini e Guillermo Mariotto. Da qui verranno selezionate le otto unità che avranno accesso al torneo del sabato sera proprio durante Ballando. Ma per i ballerini ci sarà anche la grandissima occasione di essere selezionati da Antonio Fini per il suo festival a New York grazie al quale ad esempio, Lorenzo Capeci, ha ottenuto un contratto di apprendistato con la Parsons Dance».

C'è anche una opzione PRO per diventare uno dei nuovi Maestri di Ballando con le Stelle 2021. Degli attuali maestri qualcuno che arriva da queste selezioni?

«Certo! Giordano Filippo veniva da Ballando on the road. Ogni anno rimescoliamo le carte, perché i maestri sono scelti su misura per i vip».

Quest'anno scende in pista con un cast fortissimo, chi l'ha fatta più disperare?

«Ho una lista segreta di nomi, tra questi molti mi hanno detto di sì dopo anni di corteggiamenti. Quello più lungo è stato con Al Bano credo siano 15 anni che glielo proponevo, la mia costanza è stata premiata».

Sui social in tanti hanno fatto il suo nome come possibile conduttrice dell'Eurovision, le piacerebbe?

«È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi senza frontiere, il primo progetto europeo, inventato proprio per supportare l'Europa, si puntò sul gioco per far conoscere l'Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA