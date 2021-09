I SONDAGGI SU MILANO

Giuseppe Sala è a un passo dall'essere confermato sindaco di Milano già al primo turno delle prossime elezioni. A metterlo nero su bianco è il Corriere della Sera in un sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli.

I cittadini hanno in gran parte apprezzato il lavoro dell'attuale primo cittadino, tanto che ben due milanesi su tre (64%) lo promuovono a pieni voti. Secondo il sondaggio, comunque, Sala sarebbe al 49.50 delle intenzioni di voto, a un passo dalla soglia del 50,01% che gli regalerebbe la vittoria al primo turno. Bernardo, il candidato del centrodestra, invece, è stimato al 34,9 e Layla Pavone (M5S) al 6,4. Inoltre Sala farebbe registrare un risultato maggiore del 2,1% rispetto alle liste che lo sostengono, mentre per Bernardo e Pavone si verifica l'esatto opposto.

Comunque sempre secondo il sondaggio Sala si affermerebbe anche nell'ipotesi di un ballottaggio con il 60%



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA