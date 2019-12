I nostri amici animali nel terremoto

Il libro di questa settimana è Vicini alla Terra di Silvia Ballestra. In questo bel testo l'autrice racconta dei giorni in cui la terra ha iniziato a tremare nel Centro Italia, partendo dalle storie degli animali: domestici, selvatici, d'allevamento.

Storie di animali che costituiscono una parte fondamentale della vita sugli Appennini, la cui economia è basata in gran parte sull'agricoltura e l'allevamento. In questi mesi purtroppo dove si succedevano continue scosse, molti sono stati i volontari e i veterinari che hanno dato il loro supporto all'Ente nazionale protezione animali per cercare di salvare gli animali intrappolati o dispersi.

Sono storie piccole ma danno conforto. Questo romanzo-reportage si sviluppa attraverso le storie di salvataggio degli animali che lo abitano. Infatti, dalle scosse di agosto 2016 l'ENPA, l'Ente nazionale protezione animali, è stato sul campo, per salvare e recuperare gli animali che con la loro presenza contribuiscono a tenere in vita le campagne dell'Appennino: cani, gatti, mucche, cavalli, pecore, galline... Un omaggio commosso e coraggioso a un pezzo d'Italia bellissima e ferita, ai suoi abitanti umani e non, da parte di una scrittrice forte e fiera come la sua terra. Un libro emozionante. (A.Ben.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

