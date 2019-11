Gli oceani in un meraviglioso acquario

Il libro di questa settimana s'intitola Il grande libro dei pesci tropicali di Gelsomina Parisse esperta in biologia ed acquariologia marina e di acqua dolce.

Con questo bel libro tutti gli appassionati e non possono fare: un tuffo nei paradisi tropicali, rivivendo gli angoli incontaminati del pianeta. I pesci tropicali d'acqua dolce e marina si caratterizzano per la bellezza delle loro forme e per l'incredibile molteplicità di colori e sfumature.

Questo bel libro ci guida alla scoperta di un mondo ricco e affascinante, grazie anche alle sue schede dettagliate e ricche di splendide fotografie, arricchendoci di tante informazioni su luoghi di origine e diffusione, e preziosi consigli su come allevare al meglio le specie e le varietà più adatte. Ma pure le tecniche di allevamento; la scelta, l'alimentazione; le cure quotidiane; le principali malattie; riproduzione e compatibilità tra diverse specie.

Con questo bel manuale aiuteremo non solo i neofiti ma anche gli esperti acquariofili a popolare l'acquario scegliendo gli esemplari migliori ed evitando i problemi. (A.Ben.)

Martedì 19 Novembre 2019

