Francesco Balzani

Ancora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo per Smalling. Dopo Milik, infatti, si è complicata pure la pista Borja Mayoral (non definitivamente) frenato poco prima di salire sull'aereo da Zidane.

Il tecnico del Real Madrid ha deciso di tenere lo spagnolo come vice Benzema e di (ri)mettere sul mercato Luka Jovic complicando i piani della Roma. Proprio il serbo, però, è stato offerto dal Real in via preferenziale ai giallorossi. Una sorta di risarcimento che include il prestito gratuito di Jovic. Non solo.

Perez, presidente dei Blancos, pagherebbe anche una parte dello stipendio da 4,5 milioni dell'attaccante. Un prestito secco, però, e quindi senza la possibilità eventualmente di riscattare l'ex bomber del Francoforte a fine stagione. Questo perché il Real, dopo aver speso 60 milioni un anno fa, crede molto nel serbo e punta a rilanciarlo in una piazza meno pretenziosa.

La Roma si è presa qualche ora di tempo e al tempo stesso si è interessata a Vlahovic della Fiorentina. Alla finestra per Jovic ci sono pure Inter, Milan e Manchester United. Proprio il club incontrato ieri per definire una volta per tutte l'affare Smalling e ha parlato anche del terzino Dalot. Un intermediario è volato in Inghilterra con la nuova offerta: 15 milioni bonus compresi. Solo 3 meno di quanti ne chiede il Manchetser United che nel frattempo ha ricevuto pure l'interesse dell'Inter.

L'ottimismo in casa Roma cresce per il ritorno del difensore inglese. E anche per questo sono state messe in ghiaccio le trattative per Verissimo e Marcao. L'Inter, invece, ha offerto Asamoah. In attesa di nuovi acquisti Friedkin, dopo aver visitato la Sinagoga di Roma, ha partecipato al suo primo Cda in cui è stato nominato ufficialmente presidente.

In campo la squadra si è allenata in vista di Udine, mentre la Primavera è stata messa a riposo in via precauzionale. I ragazzi di De Rossi sono stati sottoposti a tampone dopo aver affrontato il Genoa domenica scorsa.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA