Follia Lorenzo: cade e manda ko Rossi e Dovizioso

Daniele Petroselli

ROMA - Marc Marquez continua ad imporre la propria legge. Tutto facile per il campione del mondo, che vince il Gp di Catalogna davanti a Fabio Quartararo e Danilo Petrucci. Un trionfo (il quarto stagionale) con aiutino però, visto che al secondo giro ci pensa il compagno Jorge Lorenzo a fare fuori in un colpo solo gli altri pretendenti, ossia Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Un regalo importante soprattutto in chiave Mondiale, visto che Marquez ora ha 37 punti su Dovizioso. Tante le polemiche che sono piovute nell'immediato nei confronti di Lorenzo, che però ha subito chiesto scusa: Stavo recuperando posizioni, mi sono infilato e per non colpire Dovizioso ho rallentato. Purtroppo l'anteriore si è chiuso e sono scivolato, facendo cadere gli altri. Quello è un tipo di curva che può generare questi problemi, mi dispiace davvero, avrei preferito cadere solo io senza rovinare la gara degli altri. Davvero un peccato, perché la gara poteva regalare un grande spettacolo, come ha ammesso Rossi: Peccato, perché è stato un weekend positivo. Al Mugello è stato un incubo ma qui siamo stati bravi. Io stavo cercando di passare Petrucci, sarei andato un po' largo, ma in quel momento sono caduti gli altri. In fondo sono cose che in gara succedono, Lorenzo poi ha chiesto scusa. Più duro Vinales: Non si vince la gara al secondo giro. Ha rovinato la gara a tutti, anche per il campionato. E la prossima gara di Assen tra due settimane diventa già importante in chiave Mondiale.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

