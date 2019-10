Flautissimo va Verso Sud e apre il palco agli attori

Elena Benelli

Va Verso Sud la ventunesima edizione di Flautissimo che prenderà il via sabato e domenica, al teatro Palladium, con due intense giornate (dalla mattina alla sera) dedicate interamente alla musica classica. Sul palco alcuni dei migliori flautisti come Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Philippe Bernold, Jacques Zoon, Mario Caroli, Juliette Hurel (foto), Riccardo Ghiani, Andrea Oliva, Joséphine Olech, Adriana Ferreira, Francisco López, Gareth McLearnon e Andrea Manco. A completare il programma, una masterclass collettiva tenuta dal maestro McLearnon, Il flauto per tutti e una presentazione editoriale di Rien De Reede che racconta la sua ultima fatica Mozart & Rock metodo per iniziare a suonare il flauto (Riverberi Sonori edizioni). Flautissimo 2019 si caratterizza per una programmazione diffusa (in scena anche al teatro Vascello), rivolta alla contemporaneità che comprende teatro e altri generi musicali. Si inizia il 6 novembre al Vascello con Le illusioni perdute, drammaturgia che trae spunto da Balzac di e con Giancarlo De Cataldo e le musiche eseguite live da Rita Marcotulli. In calendario anche nomi come Maurizio De Giovanni con Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, Francesco Piccolo, Francesca Pica, gli Avion Travel, Francesca Reggiani, Massimo Popolizio e Javier Girotto (www.accademiaitalianadelflauto.it).

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

