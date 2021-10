Fausto, commerciante di 36 anni, scrive : «A me i fr**i mi fanno schifo, maschi e femmine. Se Dio voleva che quella era la cosa normale, li faceva figliare tra di loro. Invece non lo à ( scritto così) fatto. Quindi ciccia, si attaccano, è giusto che gli si piglino pure i virus».

Non ci potevo credere, di aver letto quel che in effetti avevo letto. Ammetto che mi sia salito il sangue al cervello, e che stavo per rispondere per le rime. Rime inferocite. Poi mi sono data una calmata. Ed è stato possibile perché ho letto un'altra cosa, scritta da ben altra persona: «Oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile () Fanno lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, figli. Hanno sentimenti, amori, passioni. Esattamente come le coppie eterosessuali». Piero, divulgatore culturale, 92 anni. Che siamo nel futuro ce lo ha detto una persona d'età, con una mente giovane. Stima, frate'.





Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

