RINASCENTE TRITONE

Al grido di «Pijamose Roma» Cristina Fogazzi aka l'Estetista Cinica è arrivata alla Rinascente di via del Tritone con un corner total pink dall'alle- stimento glamour dove trovare fino al 18 aprile i prodotti VeraLab. Per l'oc- casione la Cinica - punto di riferimento Instagram per una community di clienti fedelissime che rispondono al nomignolo di fagiane - dà appuntamento a sabato e domenica per una inaugurazione in grande stile con tanti consigli beauty personalizzati. Protagonisti i bestseller del brand - dalla Luce Liquida alle bende Slim Me - e una special edition dedicata al corner romano.

Via del Tritone 61, domani e domenica

ingresso libero

National Geographic Festival delle Scienze

PARCO DELLA MUSICA

Presentata ieri la XIV edizione dell'evento che si svolgerà dall'8 al 14 aprile - sul tema de L'Invenzione - e che prevede oltre 200 incontri, 300 attività didattiche, 8 mostre, 7 spettacoli, 10 partner scientifici, 47 luoghi di Roma e 2 premi Nobel (Gerard Mourou e Donna Strickland).

Baglioni posticipato

PALAZZO DELLO SPORT

I concerti di Claudio Baglioni previsti per oggi venerdì 29, e domani sabato 30 marzo verranno posticipati rispettivamente al 2 e 3 aprile a causa di una laringo-faringite che ha colpito l'artista.

