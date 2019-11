Enrico Sarzanini

ROMA Sette gare su dieci da giocare in casa in campionato. La Lazio potrà contare nei prossimi due mesi sul prezioso fattore-Olimpico come alleato nella corsa verso il traguardo Champions. Raggiunto il terzo posto in classifica, dopo aver superato sia il Napoli che la Roma, il tecnico Inzaghi vuole restare sul podio e per farlo potrà contare sull'apporto dei tifosi che stanno confermando il trend della scorsa stagione quando la media spettatori superò di poco le 37mila unità.

Un particolare da non sottovalutare quello dello stadio Olimpico considerato che 14 dei 24 punti totali sono arrivati proprio in casa dove nelle sei gare disputate la squadra biancoceleste ha ottenuto 4 vittorie (Parma, Genoa, Torino e Lecce) e 2 pareggi contro la Roma alla seconda giornata, in cui la squadra colse 5 pali, e all'ottava con l'Atalanta capace di una epica rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto 3-0. Partita questa che a detta dello stesso tecnico è stata la svolta della stagione viste le quattro vittorie di fila ottenute nelle successive quattro gare. Meglio della Lazio in casa ha fatto solo la Juventus capace di centrare 6 vittorie in altrettante gare.

Alla ripresa del campionato subito dopo la sosta per le nazionali Inzaghi andrà in trasferta a Sassuolo. Le tre gare successive, compresa l'Europa League, saranno tutte all'Olimpico: giovedì 28 novembre la sfida contro il Cluj, domenica 1 dicembre sarà la volta dell'Udinese mentre sabato 7 alle 20,30 il big match contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Giovedì 12 l'ultima sfida in Europa in Francia contro il Rennes, poi la squadra volerà in Arabia Saudita destinazione Riad dove il 22 dicembre affronterà ancora una volta i bianconeri nella gara valida per la Supercoppa Italiana. Qualche giorno di vacanza per le festività natalizie, la ripresa il 5 gennaio con la trasferta a Brescia poi per la Lazio ben sei gare di fila allo stadio Olimpico cinque di in campionato e una in Coppa Italia: l'8 la sfida contro il Verona, recupero della 17ma giornata che i biancocelesti non giocheranno per la sfida di Supercoppa, il 12 toccherà al Napoli, il 19 alla Sampdoria poi l'atteso derby contro la Roma, che sulla carta sarà giocato in casa dai giallorossi, il ciclo si chiuderà il 2 febbraio contro la Spal. La sesta gara sarà di Coppa Italia contro la vincente di Cremonese-Empoli che si disputerà il 15 o il 22 gennaio.

