Enrico Sarzanini

Deluso ma soprattutto arrabbiato. Ciro Immobile non ha per nulla gradito le critiche che gli sono piovute addosso in questi giorni ma di mollare non ci pensa proprio. Consolato prima dal ct Mancini, che in conferenza stampa lo ha difeso a spada tratta tirando in ballo anche l'ex Balotelli («In Italia si deve cercare sempre un colpevole» ha rincarato la dose il ct), ieri a Formello ci ha pensato Sarri a consolarlo. Archiviata la Nazionale l'attaccante è pronto per la full immersion con la maglia della Lazio (sette gare in appena un mese tra campionato e coppe) e potrà ripartire dai quattro gol segnati nelle prime due partite di campionato.

Obiettivo cancellare in fretta gli attacchi subìti con la maglia dell'Italia ma anche e soprattutto proseguire sulla strada intrapresa dalla Lazio che in serie A viaggia a punteggio pieno. Di fronte quel Milan, ormai ex bestia nera della Lazio dopo la vittoria di due stagioni fa firmata proprio da Immobile e Correa, tra le vittime preferite del bomber di Torre Annunziata (in carriera gli ha segnato 7 gol tra l'altro tutti in campionato) e contro cui nelle ultime tre gare giocate in A è sempre andato a segno ottenendo due vittorie ed una sconfitta.

L'attaccante, rientrato in anticipo dal ritiro azzurro per un lieve affaticamento muscolare che non preoccupa, a parte l'attacco frontale ed ingiustificato di Cassano ha incassato la solidarietà di tantissimi ex calciatori ed in suo soccorso sono arrivati anche Luis Alberto e Acerbi: il difensore sui social ha postato una foto che lo ritrae in compagnia di Immobile con scritto «Un leone non si preoccupa del parere delle pecore». Lo spagnolo invece parla di «invidia».

Buone notizie da parte di Manuel Lazzari che anche ieri è sceso in campo per un lavoro a parte, visite mediche di idoneità alla clinica Paideia per l'ultimo acquisto Zaccagni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA