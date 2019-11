Emiliana Costa

Sarà la celebre violoncellista Sol Gabetta a inaugurare domani, la 199.a stagione concertistica dell'Accademia Filarmonica Romana, firmata dal direttore artistico Andrea Lucchesini, con tredici concerti dedicati al grande repertorio della musica da camera, dal barocco ai nostri giorni.

Sol Gabetta, 38 anni, nata in Argentina da genitori italo-franco-russi, è tra le violoncelliste più acclamate del momento. Premiata nel 2018 con il Karajan Prize al Festival di Pasqua di Salisburgo, è già solista con le più celebri orchestre del mondo. Con il suo prezioso violoncello Matteo Goffriller del 1730, l'artista sarà affiancata dal pianista Nelson Goerner, anche lui argentino con la passione per la musica da camera. Particolarità del programma sarà l'esecuzione di alcuni capolavori di Schubert, Brahms e Franck per violino e pianoforte rivisitati attraverso la profonda cantabilità del violoncello, con specifici arrangiamenti per violoncello e pianoforte.

«È la prima volta che porto in Italia questo programma, sicuramente insolito per i cartelloni delle stagioni cameristiche - spiega - Il repertorio per la formazione violoncello pianoforte è abbastanza ampio, tuttavia spesso nella vita musicale si sente il bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo, spinti dalla curiosità. Nel mio caso bisogna specificare che da piccola suonavo il violino, come mio fratello, per cui ho sicuramente mantenuto e coltivato un grande amore anche per questo strumento».

Gabetta si avvicina alla musica fin da piccola. A Córdoba, in Argentina, inizia gli studi di violoncello, pianoforte e canto. A 12 anni si trasferisce con i genitori in Spagna e più tardi si perfeziona in Svizzera, all'Accademia di Musica di Basilea.

«Credo che la mia personalità sia maturata anche grazie alla musica. Mi ha liberata dalla paura del pregiudizio e delle aspettative. Mi fa sentire libera». Per migliorare le prestazioni sul palco, Gabetta svela un piccolo trucco: «Mangio della cioccolata fondente e appena dieci minuti dopo mi sento una bomba».

