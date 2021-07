Egonu portabandiera Cio «Che emozione sfilare per ogni atleta del pianeta»

Fabrizio Ponciroli

Alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, in programma venerdì a Tokyo ci sarà spazio per l'azzurro. Su indicazione del Coni, Paola Egonu è stata scelta dal CIO come portabandiera della bandiera olimpica. Un prestigioso riconoscimento per la 22enne stella dell'Italvolley femminile: «Sono molto onorata per l'incarico che mi è stato dato per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l'ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso la mia persona, esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta», le parole della stessa Paola Egonu. Di ora in ora cresce l'attesa per l'inizio di Tokyo 2020 ma, parallelamente, c'è sempre tanta preoccupazione. La popolazione della capitale nipponica continua ad essere molto diffidente. Circa l'80% dei cittadini avrebbero fatto a meno delle Olimpiadi.

La paura del Covid è tangibile, anche all'interno del villaggio olimpico. Intanto Toshiro Muto, capo del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, non ha escluso la cancellazione dei Giochi: «Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi. Se ci sarà un picco di casi, ne discuteremo». Intanto altri due casi di positività: Simon Nausch, allenatore del beach volley ceco, e Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo. In tanti si chiedono se lo spirito olimpico sarà più forte di tutti gli ostacoli che stanno minando il regolare svolgimento delle Olimpiadi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA