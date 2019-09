E ora le rosse sognano il Mondiale costruttori

Tre vittorie consecutive della Ferrari, seppur emozionanti, non devono assolutamente alimentare false speranze tra i tifosi della Rossa. I numeri, infatti, sono ancora abbastanza impietosi e non lasciano spazio a particolari sogni iridati. A 6 gare dal termine della stagione, nella classifica Piloti, Lewis Hamilton con 296 punti ha un vantaggio di 65 lunghezze sul compagno di team, Valtteri Bottas (231). In terza posizione, a pari merito, Charles Leclerc e Max Verstappen con 200 punti mentre Sebastian Vettel, quinto, ne ha appena 194. La doppietta a Singapore, purtroppo, non cambia di molto neppure il gap nella coppa Costruttori: le Frecce d'Argento, saldamente al comando, guidano la truppa con 527 lunghezze: a +133 dal Cavallino e +238 sulla Red Bull. Servirebbe, infatti, soltanto un vero miracolo per riportare a Maranello (manca dal 2008) il trofeo che un tempo veniva chiamato Marche.

Lunedì 23 Settembre 2019

