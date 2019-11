E Netflix accenderà l'albero di piazza Venezia

#Spelacchio sta tornando. Verrà inaugurato l'8 dicembre, come da tradizione, l'Albero di natale di piazza Venezia e in questi giorni sta arrivando a Roma per dare il via con il montaggio e l'installazione ai piedi dell'Altare della Patria. Il nuovo #Spelacchio sarà targato Netflix, visto il successo riscosso un anno fa, grazie alla collaborazione del Comune di Roma con Igp Decaux. Lo scorso anno Spelacchio, reduce del flop del 2017 quando divenne tristemente noto nel mondo per cadere a pezzi giorno dopo giorno prima del 25 dicembre, venne affidato a Netflix e la sua scenografia di grande impatto incantò i visitatori: oltre 30 mila persone parteciparono alla cerimonia di accensione e quelle immagini richiamarono l'attenzione di oltre 266 mila persone che raggiunsero piazza Venezia durante le Feste natalizie, per farsi un selfie con l'albero più fotografato del Natale. Una media di circa 9 mila persone al giorno. Si spera, quest'anno, di replicarne il successo. Dopo lo straordinario successo dello Spelacchio di Netflix dello scorso anno - dichiara l'Assessore ai Grandi Eventi Cittadini, Daniele Frongia - questo Natale attendiamo di vedere un albero, un'inaugurazione e un allestimento ancora più belli. Le aspettative sono alle stelle, d'altronde Netflix rappresenta un brand di altissimo profilo.(L. Loi.)

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

