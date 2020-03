Donatella Aragozzini

Un'ultima puntata di audizioni, questa sera, e poi la finalissima in diretta, eccezionalmente di venerdì, con la conduzione di Enrico Papi al posto di Lodovica Comello, prossima a diventare mamma. Si conclude il 6 marzo, in prima serata su TV8, l'edizione 2020 di Italia's Got Talent, il programma prodotto da Fremantle che vede in giuria il veterano Frank Matano, al suo quinto anno, accanto a Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich.

Che edizione è stata?

«Un'edizione bellissima, mi sono ritrovato ad essere il più anziano, quindi ho sentito un senso di responsabilità anche nei confronti di Joe, che è arrivato quest'anno e con il quale si è creata una bella amicizia».

Che ne pensa di questa giuria?

«Joe secondo me è stato una sorpresa, è stato molto bravo nonostante finora abbia fatto tutt'altro. Federica ha avuto un grande miglioramento, era molto più a suo agio rispetto allo scorso anno. E Mara è una sicurezza, una forza della natura, io mi sento il suo compagno di banco».

Con il Golden Buzzer ha mandato in finale una concorrente speciale, Claudia Lawrence.

«A me piace dare il Golden Buzzer di pancia ed è stato emozionante darlo ad una signora di 94 anni e vedere nei suoi occhi l'emozione come se non si fosse mai esibita prima. Non la conoscevo, poi sono andato a vedere su internet e ho scoperto che ha un curriculum lunghissimo: colpisce che abbia dovuto aspettare quell'età per avere un po' di notorietà».

Siederà in giuria anche nella prossima edizione?

«Se mi vorranno sicuramente, mi ci sento a casa e mi diverto molto. Di questo programma mi piace l'imprevedibilità, perché ogni concorrente che arriva potrebbe fare qualsiasi cosa».

La vedremo anche in altri progetti tv o film?

«Ci sono in cantiere alcune cose per la televisione e il cinema, ma non ne posso ancora parlare. E dal 19 marzo sarò a teatro con uno spettacolo comico che in autunno arriverà a Roma e Milano, Franci, con Francesco Arienzo che è stato il mio Golden Buzzer tre anni fa: è molto divertente, parla di noi, della nostra amicizia, con tanti ingredienti dentro. Trovo stupendo che Italia's Got Talent sia concretamente una vetrina per i talenti».

