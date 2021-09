Domenico Zurlo

Nonostante l'estensione del Green pass la campagna vaccinale fatica a trovare l'accelerazione decisiva: a fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi crollano infatti i nuovi vaccinati, che vedono una riduzione del 41% in due settimane, con appena 486mila prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre. Un'esitazione che continua a persistere negli over 50, evidenza il monitoraggio della fondazione Gimbe: di questi sono quasi 2,9 milioni a non aver ricevuto nemmeno una dose. Le somministrazioni settimanali sono state 1,48 milioni, ma di queste solo 486mila erano prime dosi, «un crollo rispetto alla risalita di fine agosto (831mila)». Frena anche la vaccinazione nella fascia 12-19 anni, mentre continuano a salire le fasce 20-29 e 30-39. Quanto all'effetto Green pass, è ancora un'incognita poiché non è chiaro quanti abbiano prenotato la propria dose per i prossimi giorni.



