Dai pranzi alla spesa arrivano i sospesi

Roma città solidale di fronte alla crisi sociale innescata dall'emergenza coronavirus. Sono diverse le iniziative, lanciate a tutti i livelli, per aiutare le persone più in difficoltà negli ultimi tempi.

Il II Municipio ha avviato la spesa sospesa: nei supermercati ed altri esercizi commerciali è possibile lasciare generi alimentari per chi ne ha più bisogno. Nel III Municipio è partita la consegna gratuita di alimenti e medicine per anziani, disabili e persone in difficoltà, con 160 volontari che sul territorio raccolgono generi alimentari. Anche la Croce Rossa Italiana si è attivata per fare lo stesso in altre zone di Roma, mentre lo spazio sociale Casetta Rossa sta preparando pasti per chi è in difficoltà. Alla Montagnola c'è una busta della spesa con un messaggio toccante: «Chi può, metta. Chi non può, prenda».(E. Chi.)

