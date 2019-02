Claudio Fabretti

ROMA - Adrian rimandato a settembre. Se non è una bocciatura, poco ci manca, per lo show più atteso dell'anno sulle reti del Biscione. Dopo giorni di attesa e indiscrezioni, il verdetto è arrivato ieri attraverso un'asciutta nota congiunta di Clan e Mediaset: «Per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente». Poi un'altra puntualizzazione non certo irrilevante: «Come da originario sviluppo del programma, che vedeva l'aumento progressivo della presenza di Adriano Celentano, quest'ultimo sarà presente in scena in tutte le restanti cinque puntate previste».

Proprio la latitanza di Celentano nello show che precedeva il cartoon aveva alimentato i malumori di Mediaset. Senza il traino del Molleggiato, dei suoi silenzi e dei suoi sermoni, Adrian era condannato a essere impallinato dall'Auditel. E così è stato: la quarta puntata, in particolare, è colata a picco, con appena 1.527.000 spettatori per il 7,7% di share. Strapazzata dalla Compagnia del Cigno di Rai1.

Poi sono arrivate le dichiarazioni del disegnatore Milo Manara, che si dissociava dal progetto grafico, e quelle di Michelle Hunziker, che motivava la sua scelta di abbandonare lo show con il dissenso per alcuni dialoghi sessisti presenti nel cartoon. Anche la critica non è stata tenera. Nel mirino è finita l'idea di rappresentare un uomo di 81 anni come un aitante eroe quarantenne. E la stessa trama da fumettone cheap ha suscitato effetti involontariamente comici. Troppo per pensare che il progetto potesse reggere ben nove prime serate contro l'agguerrita macchina da guerra delle fiction di Rai1. Così dopo la disfatta della quarta puntata, lo show ha subito un primo slittamento, per via di una malattia di Celentano. La pausa prevista era solo di due settimane. Tuttavia, a partire dal 4 febbraio, non si è più saputo nulla. Adrian è scomparso dai palinsesti Mediaset, per finire dietro la cattedra, anzi: rimandato a settembre. Supererà gli esami di riparazione?

