«Ci ho messo il cuore e collaborazioni doc»

Dopo l'enorme successo di popolarità raggiunto grazie al programma televisivo The Voice, la sexy ereditiera Elettra Lamborghini ha lanciato il suo primo album, dal titolo Twerking Queen. Dopo essersi fatta conoscere con programmi come Super Shore e #Riccanza, la 25enne, famosa anche per i singoli Pem Pem, Mala e Tocame, si confida, tra certezze e sogni nel cassetto.

Come l'ha cambiata The Voice?

«Io non sono il tipo che cambia ma, effettivamente, The Voice mi ha dato ancor più umanità. Mi ha emozionato molto stare al contatto di ragazzi così giovani. Mi è venuta ancor più voglia di aiutare le persone e aiutarle a capire quanto sia importante provare a realizzare i propri sogni».

Quindi il ruolo di giudice l'ha fatta crescere

«Grazie a questo ruolo, sono diventata ancor più sensibile. Sono decisamente soddisfattissima di questa esperienza televisiva».

Ha sempre più fan, qual è il suo segreto?

«Io mi sento normale. Ho una concezione di me diversa da quella che hanno gli altri. Quando vedo i fan sotto casa mia, mi sembra creepy. Mi sembra surreale, proprio perché io sono una ragazza normale che fa, tutti i giorni, cose normalissime».

Venerdì è uscito il suo primo album, una nuova sfida?

«Sì, sono molto felice. Ci ho lavorato tanto e ci ho messo il cuore. È il mio primo album e vede tante collaborazioni con, ad esempio, Pitbull e Childsplay, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta e MC G15».

Ha da poco compiuto gli anni. Un regalo che si è concessa e un sogno che vorrebbe si realizzasse

«Per il mio compleanno ho fatto tre feste. È stato infinito. Anche perché, solitamente, preferisco festeggiare in maniera privata. Quello che vorrei, invece, è coronare il mio sogno di andare in Africa ad aiutare i bimbi. Spero di andarci a settembre».

Ha tanti spasimanti, soprattutto sui social network. Come convive con tutto questo?

«Le persone sanno che con me si può scherzare. Certo non bisogna oltrepassare il limite, perché poi divento cattivella. Comunque, sono super fidanzatissima (con il noto dj olandese Afrojack, ndr), quindi non c'è spazio per altri»

Insomma, massima concentrazione sul lavoro e niente spazio per altro

«No, il divertimento è parte di me ma, in questo momento, preferisco concentrami sui miei obiettivi. Tengo molto al mio album e mi auguro che piaccia molto. Ho tanti progetti da realizzare e mi sento motivata al punto giusto. Voglio dire a chi ha dei sogni, di continuare a crederci, senza mai esitare».

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

