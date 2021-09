Beffa Inzaghi il Real Madrid colpisce all'89'

Davanti a 37.000 spettatori, l'Inter gioca una gara gagliarda ma viene gelato, a una manciata di secondi dalla fine, da un guizzo di Rodrygo (già in gol lo scorso anno contro i nerazzurri). Una punizione decisamente severa per i campioni d'Italia che, per tutta la partita, erano stati bravi a surclassare i blancos sia sul piano del gioco che delle occasioni. Pesano, in particolare, le troppe palle gol non sfruttate dai padroni di casa, in particolare un paio capitate a Lautaro Martinez.

E dire che, fino al gol di Rodrygo (89'), il Real Madrid non aveva certo incantato, evidenziando anche limiti difensivi importanti. Soprattutto nella prima frazione, la miglior versione dell'Inter, con la squadra di Ancelotti costretta a rintanarsi nella propria metà campo. .Complice la vittoria dello Sheriff, l'Inter si ritrova all'ultimo posto del gruppo D di Champions insieme allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, ovvero il prossimo avversario dei nerazzurri. Un match già decisivo per il futuro nell'Europa che conta.

(F.Pon.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

