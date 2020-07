Auditorium, questa sera show dell'Orchestraccia

All'Auditorium Parco della Musica si torna a cantare e questa sera nell'ambito dei concerti nella Cavea per Auditorium Reloaded è il turno dell'Orchestraccia, il gruppo itinerante delirante folk-rock romano che nasce dall'idea e dalla voglia di attori e cantanti e musicisti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una forma innovativa di spettacolo nel panorama italiano; una forma che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Il frontman e fondatore del gruppo (Marco Conidi), in onore del giorno di debutto, 14 luglio, l'ha voluta ribattezzare la presa della cavea. Si torna a suonare dopo un lungo stop e ci si ritrova tra amici. Immancabili i pezzi che hanno fatto la storia dell'Orchestraccia come Lella, Semo gente de borgata o le poesie di Trilussa (L'elezione del presidente, Le cose come stanno), testi incredibilmente attuali rivisitati e riarrangiati con misture di suono estremamente moderne, dal dub, al punk-rock al patchanka.(I. D. G.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

