ASSALTO AGLI IGIENIZZANTI

Amuchina e disinfettanti introvabili. Il panico da Coronavirus ha reso ormai un'impresa il reperire detergenti antibatterici, oppure ha triplicato il loro costo di mercato. Per questo motivo sui social e tramite WhatsApp si sono iniziate a divulgare ricette per creare dei prodotti fai da te. Bisogna però fare attenzione, perché non tutte sono efficaci contro batteri e virus. Numerose ricette propongono soluzioni a base di sale, detersivi, candeggina e altri prodotti. Sebbene si tratti di prodotti igienizzanti, come spiegano anche gli esperti, la cosa che più conta però in certe soluzioni sono i dosaggi, che se sbagliati possono risultare inefficaci. Gli esperimenti mostrano che l'alcol etilico è efficace per disinfettate in pochi secondi la pelle a patto che le mani siano pulite e che la concentrazione di alcool sia tra il 60% e l'80% circa. L'OMS e il Ministero della Salute consigliano prodotti a base di Alcol etilico o alcol isopropilico.

La ricetta

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

