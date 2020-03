Al MAXXI via

a programmi web

Il MAXXI partecipa alla campagna #iorestoacasa e propone al suo pubblico uno speciale palinsesto online dal titolo di

#liberidiuscirecolpensiero, con le opere, le mostre, i progetti del museo e lo speciale contributo di artisti, architetti, maestri della fotografia, designer, donne e uomini della cultura e dello spettacolo. Info: www.maxxi.art

Rinviate le date

del Cirque du Soleil

A seguito della emergenza Covid-19, Cirque du Soleil Entertainment Group sospende le repliche dello spettacolo TOTEM, in programma a Roma dal 1° aprile al 10 maggio e a Milano dal 20 maggio al 5 luglio 2020. Cirque du Soleil è al lavoro per riprogrammare tutte le recite e garantire al pubblico le stesse modalità di fruizione. Le date delle nuove repliche saranno comunicate nelle prossime settimane.

