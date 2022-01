Addio Palermo, Mattarella trasloca a Roma

Non proprio le ultime ore da presidente della Repubblica ma quasi. E lui le ha passate così: traslocando. Mentre ieri a Montecitorio partiva la prima chiama, una batteria di operai di un'impresa specializzata di Roma ha terminato di svuotare la casa del Capo dello Stato a Palermo, al sesto piano di una palazzina in via Libertà. Mobili, divani e suppellettili sono partiti per la Capitale, dove Mattarella, prossimo senatore a vita, andrà a vivere: mesi fa ha preso in affitto una casa vicino a quella della figlia Laura, una mossa in cui era già stata letta la sua intenzione di non replicare il mandato.

Nell'abitazione di via Libertà sono arrivati i suoi figli, per dargli una mano nel trasloco. È passato a fargli visita anche il nipote Bernardo, il figlio di Piersanti Mattarella, il governatore della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 proprio in via Libertà, sotto casa. Il rientro a Roma del presidente è previsto per oggi.



Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA