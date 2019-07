Ad aprire la manifestazione Musica sotto le stelle, oggi, a Parco Milvio sarà il Luca Velotti Quartet Swing tropical, il primo di sette concerti realizzati con Roma Sinfonietta. Il 17 luglio si viaggerà Dai Balcani al mar Baltico: musiche ebraiche della zona di residenza con il New Klezmer Quartet di Gabriele Coen. Notte dedicata a Jimi Hendrix, il 22 luglio, con Nicola Costa, Adriano Martino e Rocco Zifarelli; poi Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte per Absolutely Ennio Morricone (25 luglio). Il 31 luglio Franco Piersanti dirigerà le musiche che ha scritto per Moretti e Amelio più un omaggio a Nino Rota; il 2 agosto, toccherà al Quartetto 432 - Carlo Vicari (violino), Natalyia Nykolayishin (violino), Adriana Marinucci (viola), Francesco Sorrentino (violoncello) - in 432 quartet. Chiuderà la rassegna, il 6 agosto lo Ialsax Quartet di Gianni Oddi, Filiberto Palermini, Massimiliano Filosi e Marco Guidolotti.

Via Capoprati (sul Tevere tra Ponte Milvio e ponte Duca d'Aosta)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

