A ROMA LA 16ENNE SVEDESE

Accompagnata dalla mamma (che le è rimasta sempre accanto), riconoscibilissima con le treccine di sempre e il cartello bianco con la scritta Join the climate strike (Unitevi allo sciopero per il clima), Greta Thunberg ha dato il via al suo viaggio in Italia, ricevendo da Papa Francesco l'incoraggiamento ad «andare avanti» nel suo impegno per la lotta contro il cambiamento climatico. «L'ho ringraziato per aver parlato così chiaramente della crisi climatica», ha scritto su Fb dopo l'udienza in Vaticano.

«Il Santo Padre ha ringraziato e incoraggiato Greta Thunberg per il suo impegno in difesa dell'ambiente, e a sua volta Greta, che aveva chiesto l'incontro, ha ringraziato il Santo Padre per il suo grande impegno in difesa del creato», ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, sul breve incontro tra il Pontefice e la giovane attivista svedese. L'icona della lotta al riscaldamento globale, resterà fino a domani nella Capitale, in occasione la manifestazione ambientalista organizzata in suo onore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA