A cinquant'anni da una delle imprese più strabilianti e rivoluzionarie mai compiute dall'Uomo, l'Associazione ScienzImpresa, con Man on the Moon, celebra l'allunaggio con eventi e laboratori. Un'occasione per rivivere la storica avventura che ha portato l'equipaggio dell'Apollo 11 a toccare, per primo, il suolo di un altro corpo celeste. E per ammirare la Luna, nella splendida cornice del Parco regionale dell'Appia Antica. Nel corso della serata, mamma e papà potranno partecipare ad approfondimenti, conferenze e osservazioni astronomiche al telescopio. Mentre i più piccoli potranno giocare e divertirsi con un classico dell'Associazione. Il lancio di razzi ad acqua. «Uno dei nostri laboratori che riscuote sempre grande successo spiega Grazia Maria Giuliani, astrofisica, responsabile Associazione ScienzImpresa - è la costruzione di razzi ad acqua. Si tratta di razzi che funzionano davvero e che prendono il volo su una rampa di lancio arrivando fino a trenta metri d'altezza, grazie al propellente di aria compressa ed acqua. Niente benzina e per realizzarli occorrono solo bottiglie di plastica e cartoncino». (F. Pic.)

via Appia Antica 42, domani dalle 20, 8 euro, evento annullato in caso di pioggia. Info e prenot.: eventi@scienzimpresa.com

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA