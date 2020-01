A 75 anni dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, la città di Roma celebra il Giorno della Memoria dello sterminio nei lager. A teatro vanno in scena lo spettacolo La mamma sta tornando povero orfanello (Vascello, oggi alle 21), mentre il Parco della Musica ospita il recita di Ascanio Celestini I 20 anni di Radio Clandestina, sulla strage di via Rasella (ore 21). Alla Sala Umberto, alle 21, sarà la volta di Filastrocche della nera luce, cronache della Shoah, di Giuseppe Manfridi. La Casa della Memoria e della Storia ricorda la deportata Vera Michelin Salomon Garavini con l'incontro Storia di Vera. Una vita per la Resistenza (ore 17,30). E domani (fino al 24/07) la Fondazione Museo della Shoah inaugura alla Casina dei Vallati la mostra Shoah. L'infanzia rubata, sulle piccole vittime innocenti della Shoah. (S. Cig.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

