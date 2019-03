TORINO - Cuore Juve. Ambra e Georgina lanciano messaggi d'amore ad Allegri e Ronaldo. L'attrice, compagna del tecnico livornese, ha celebrato l'impresa dei bianconeri in Champions League postando su Instagram una foto che ritrae da lontano Allegri: «Coraggio viene dal latino cor, cuore. Vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità».

Della coppia Ambra-Max ha parlato anche Valentina Allegri, ai microfoni delle Iene: «Mio padre, quando è innamorato, corre. E adesso è proprio innamorato».

Altra love story in salsa juventina quella tra Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez, che dopo le lacrime piene di emozione allo Stadium ha esternato il suo amore via Instagram: «Questo 3-0 non te lo toglie nessuno. Te lo meriti non per la tripletta ma per la tua dedizione. Sei un trascinatore. Il karma esiste. Dio lo sa e te lo dà, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo».

CR7 e Georgina martedì sera hanno festeggiato fino alle tre di notte al ristorante Catullo di Torino, in riva al Po. Al loro tavolo da venti persone c'erano anche il figlio Cristiano Junior con il pallone della tripletta, il dirigente Paratici (che è il direttore sportivo dei bianconeri), l'agente Jorge Mendes e i compagni di squadra Cancelo ed Emre Can.

Cena a base di carne, cruda e alla griglia, annaffiata dal vino rosso. Non per Ronaldo che, assicurano dal ristorante: «Cristiano ha brindato con l'acqua».(T.Orm.)

