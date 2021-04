L'indiscrezione di una Superlega di calcio con 12 top club europei pronti a sfidarsi dal 2022 ha mandato su tutte le furie la Uefa. Che, così come serie A e Figc, si è fermamente schierata «contro un progetto cinico, che si fonda sull'interesse personale di alcuni club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà».

Nessun margine di trattativa. Anzi, sarà battaglia: «Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, sia giudiziarie che sportive, per evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi. Non può essere altro modo». La Uefa starebbe lavorando a una causa da 50-60 miliardi e minaccia di escludere dalle sue competizioni i club decisi a confluire in un progetto milionario che in Italia avrebbe riscosso l'adesione di Milan, Inter, Juve e forse Roma.

