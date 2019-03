Porta Genova diventa un'isola

Simona Romanò

Piazze aperte. Piazze vivibili, punti di aggregazione per tutte le generazioni che vivono nel quartiere. È la filosofia dell'urbanistica tattica che cambierà il volto di Porta Genova, con panchine, piante e percorsi per i peddoni.

I lavori sono partiti con l'obiettivo d'inaugurare la nuova isola a misura di pedoni durante la Design Week, prevista dal 9 al 14 aprile. Porta Genova, davanti all'omonima stazione ferroviaria, poco distante dalla zona calda dei Navigli, è uno dei poli del Fuorisalone e da quest'anno si mostrerà al popolo dei creativi con una nuova veste. «Da luogo caotico, privo d'identità diventerà un'area da vivere, grazie alla posa di strutture mobili e materiali a basso costo», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, presentando il progetto ai cittadini del Municipio Sei.

Basta poco per abbellire una piazza: il Comune ripensa gli spazi, eliminando il traffico, per poi aggiungere elementi di arredo urbano dal design versatile. Un lifting low cost. L'urbanistica tattica, dopo aver rifatto il look delle piazze Dergano, San Luigi e Angilberto II al Corvetto, arriva a Porta Genova, affollata anche da turisti e popolo della notte all'uscita della stazione dei treni: s'estenderà innanzitutto l'area pedonale, che passerà dagli attuali 1200 metri quadrati a 4100, comprendendo anche il tratto tra le vie Ventimiglia e Barbavara dove si potrà passeggerà senza i motori. Il percorso, che dall'uscita della M2 porta alla passerella ciclopedonale Biki, sarà colorato con strisce bianche e blu, lungo le quali ci saranno panchine, fioriere, rastrelliere. Saranno eliminati i posti auto, sfruttati per il posteggio selvaggio, mentre la fermata dei taxi sarà spostata all'esterno dell'area pedonale.

Sul fronte viabilità, non muta la circolazione tra via Vigevano, corso Colombo e via Valenza, ma sarà vietato ai veicoli privati attraversare la parte interna della piazza. Infine, saranno mantenuti la stazione del bike sharing e il chiosco, però spostato di pochi metri. Tutto pronto nel giro di un paio di settimane.

