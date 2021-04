Pesa 500 libbre, è lunga quasi un metro e dentro contiene due spolette armate e 134 chili di tritolo. I bombardieri inglesi che l'hanno sganciata volevano colpire lo scalo ferroviario di Segrate, invece la bomba ha dormito due metri sotto terra, inesplosa ma pericolosa, per quasi 80 anni. E domenica costringerà chi vive nel raggio di 447 metri da via Rivoltana 40 a lasciare le proprie case mentre gli uomini del 10° reggimento del genio guastatori di Cremona la metteranno in sicurezza: l'operazione prevede il despolettamento e il trasporto nell'area verde tra le vie Bruno Buozzi e Gaber, a Segrate, dove sarà fatta brillare.

L'evacuazione della popolazione che abita dentro la zona rossa comincerà alle 7 e terminerà alle 9: secondo i conti della prefettura si tratta di 431 persone, corrispondenti a 181 nuclei familiari. Saranno accolte nella scuola Galbusera di Segrate, nel parco dell'Idroscalo, al Novotel di via Mecenate di Milano e al Best Western Air Hotel di Segrate. Nessuna ricaduta sull'attività del vicino centro vaccinale di Novegro: resterà operativo per tutta la giornata.

I disagi invece sono previsti per chi viaggia: dalle 9 alle 13 sarà bloccata la circolazione stradale nella zona rossa e sarà interrotta la circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia, nel tratto fra le stazioni di Milano Lambrate e Pioltello. La prefettura ha disposto anche lo stop dei voli da e per l'aeroporto di Linate, fino al termine delle operazioni.(G.Pos.)

