PERIN 6,5

Prima finale della carriera. Con l'aiuto della traversa evita un gol di Dumfries, poi dice di no anche a Lautaro e Perisic.

DE SCIGLIO 5,5

Travolge Dzeko, più lesto e scaltro si lui, consegnando all'Inter il rigore dell'1-1. Fatica a contenere Perisic.

RUGANI 6

Partenza in salita: passa un solo minuto e viene sovrastato da Dzeko. Poi però si riscatta, alzando il muro bianconero.

CHIELLINI 6,5

Rischia il rigore su Barella. Con mestiere, riesce comunque a mettere la museruola a Dzeko.

ALEX SANDRO 4,5

Le sgasate di Dumfries lo mandano spesso in crisi. Paperissima al 120', quando serve l'assist per il gol decisivo di Sanchez.

MCKENNIE 7

Sciupa la prima palla gol ma non la seconda, con un'incornata da puntero ed esultanza alla Harry Potter. Poi posa la spada e impugna lo scudo.

LOCATELLI 6

Arretra per aiutare l'uscita dal basso, in assenza di Bonucci. Appare un po' stanco, del resto è lo stakanovista bianconero (90' Bentancur 6: tenta un paio di accelerazioni).

RABIOT 5,5

Va alla metà dei giri del suo dirimpettaio Barella, ma riesce comunque a limitarlo. Sfiora un clamoroso autogol.

KULUSEVSKI 6,5

Dà il la all'azione del vantaggio bianconero. Più in generale, azzecca quasi tutte le scelte (29' st Dybala 5: Molle come un budino. Fatica a trovare la posizione e si libera una sola volta al tiro).

MORATA 6

Scodella il pallone per il blitz vincente di McKennie. Per il resto, molte più ombre che luci (43' st Kean 5: ennesima prova impalpabile, il mistero si infittisce).

BERNARDESCHI 6,5

Tra i più in forma dei suoi. Guizzante, tenta le giocate, ma fallisce un gol quasi fatto (34' st Arthur 5,5: tocca pochissimi palloni).

ALLEGRI 5,5

L'alibi c'è, quello delle assenze pesanti. Ma lo spartito è molto antico: catenaccio e contropiede. E i cambi non incidono.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

