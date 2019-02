Passata la paura, ritorna l'amore. Stasera e domani arrivano al Forum i Negramaro, ripartiti dieci giorni fa con il loro Amore che torni Indoor Tour, slittato per la malattia che ha colpito a settembre il chitarrista Lele Spedicato. E Lele c'era al debutto del tour a Rimini, dove ha anche suonato con Giuliano Sangiorgi il nuovo brano Cosa c'è dall'altra parte tra la commozione del pubblico e dello stesso artista, che in lacrime ha promesso: «Tornerò molto presto». La tournée conta in totale 20 date, 17 delle quali già sold out. Al posto di Lele il fratello 23enne Giacomo a imbracciare la chitarra. Il concerto è una sorta di continuazione di quello estivo, anche nell'impianto scenico, tra elementi mobili che cambiano continuamente, luci, laser e un palco che si spinge fino a metà della platea, permettendo alla band di avvicinarsi al pubblico. In scaletta i brani dell'ultimo album e i successi della band, da Parlami d'amore a Sei tu la mia città, L'immenso, Nuvole e lenzuola. (G.Pos.)

Stasera e domani. Forum. Via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 21

Biglietti 57-40 euro

