Giorgio Ciconali direttore del Dipartimento servizio, igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats, è allarme legionella?«No. E niente psicosi, non c'è un allarme sanitario visto che non si trasmette da uomo a uomo».Come si contrae la legionella?«Nell'acqua nebulizzata e negli ambienti climatizzati. Non certo camminando o venendo a contatto con le persone».Quali le cause a Bresso?«Sbagliato formulare ipotesi. Sono in corso i campionamenti delle acque nelle case e in fontanelle, orti, autolavaggi. Solo coi risultati avremo un quadro più completo».Come tranquillizzare la popolazione?«Ogni giorno milioni di persone vengono a contatto con il batterio. Soltanto qualora si moltiplicasse e soltanto se i soggetti fossero di salute precaria, allora si può sviluppare la malattia».Consigli?«Non temete di bere l'acqua del rubinetto e di utilizzarla per i comuni usi domestici ed alimentari, come la pulizia della frutta. Attenzione all'aerosol, agli umidificatori e potenzialmente alla doccia. I soggetti più fragili possono optare, per una maggiore precauzione, per la vasca da bagno».(S.Rom.)