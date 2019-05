Nel 2019, a Cinisello Balsamo, può succedere che due famiglie sinti impongano a una ragazza di 14 anni di sposare un 15enne che lei a stento conosce e che non vuole assolutamente impalmare. Un matrimonio tribale, che ha validità solo all'interno della comunità ma che ha un valore molto più vincolante di un atto registrato in Comune. Nel 2019 può anche accadere che la giovane si rifiuti di accettare le nozze, che i parenti del futuro sposo la aggrediscano in casa mentre la madre tenta di evitare che la portino via, la inseguano speronando la sua auto e infine sparino e svuotino un caricatore intero contro la vettura. Tutto è avvenuto lo scorso 18 aprile. Ieri gli investigatori del commissariato di Cinisello, diretti da Gianluca Cardile, hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio due sinti di 26 e 41 anni, entrambi pregiudicati e rispettivamente cugino e zio del 15enne che avrebbe dovuto sposarsi. Quel giorno cinque parenti dell'adolescente andarono a casa della ragazzina per obbligarla a rispettare l'accordo preso tra le famiglie ma, al suo rifiuto e alla resistenza della madre, le hanno prese a calci e schiaffi. Il pestaggio è stato interrotto dall'arrivo del capofamiglia, un 51enne che ha caricato in auto moglie e figlia per portarle in ospedale. Lungo il tragitto hanno incrociato casualmente la vettura su cui viaggiavano i cinque aggressori, che per oltre dieci minuti hanno inseguito e speronato la Clio della famiglia approfittando delle strade deserte di Cinisello (erano quasi le 2 del mattino). Non riuscendo a fermarla speronandola, il 41enne ha esploso diversi colpi di pistola (il 26enne guidava) che hanno raggiunto la carrozzeria senza ferire gli occupanti. Infine sono scappati, dando la possibilità ai tre di raggiungere l'ospedale Bassini.

Le dichiarazioni della 14enne e dei genitori hanno subito consentito di rintracciare gli autori, denunciati poche ore dopo e adesso raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Monza.(S.Gar.)

