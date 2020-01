Massimo Sarti

MILANO - Galeotti sono stati gli ultimi 15' (più recuperi) nel distacco di 4 punti che Antonio Conte ha accumulato dalla Juventus di Maurizio Sarri. Un -4 dovuto alla rete dell'1-1 di Gosens al 75' di Inter-Atalanta e a quella sempre dell'1-1 di Mancosu al 77' di Lecce-Inter. Due eventi che hanno invertito il trend positivo dei nerazzurri nei finali di gara. Che, prima delle ultime due giornate di campionato, vedeva l'Inter con un bilancio di 2 punti guadagnati dopo il 75'. All'attivo (+5) la rimonta di Bologna da 1-0 a 1-2 e il successo di San Siro sul Verona grazie alla sberla di Barella all'83'. Al passivo (-3) l'affermazione sfumata a Firenze al 92' (gol di Vlahovic) e soprattutto lo stop del Meazza con la rivale Juventus, sempre per colpa di Higuain all'80'.

Bianconeri efficacissimi, invece, dal 75' in poi con 8 punti guadagnati, ovvero i 4 pari tramutati in vittorie contro Inter, Genoa, Milan e Atalanta. Meglio della Juventus, neanche a dirlo, ha fatto solo la Lazio, con 13 lunghezze racimolate rispetto ai risultati al 75'. Che vedrebbero una classifica ben diversa da quella reale: l'Inter avrebbe infatti 49 punti contro i 43 della Juve. I biancocelesti di Simone Inzaghi non solo non sarebbero a ridosso della vetta, ma (sempre ricordando la partita da recuperare) si collocherebbero al quarto posto a quota 32, a -4 dalla Roma terza. Il Milan, infine, al 75' sarebbe sesto da solo a 30 punti, quindi in zona Europa League. Come i cugini interisti, nei finali delle partite i rossoneri hanno sinora lasciato complessivamente 2 lunghezze sul terreno.

