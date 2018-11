Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaIl fenomeno non conosce limiti. Si potrebbe anche definirlo TheGiornalistimania. Un exploit che in un paio di anni ha contagiato il pop da classifica italiano e non solo. Perché Tommaso Paradiso e la sua band sono il gruppo sulla bocca di tutti. Merito delle loro canzoni: pop radiofonico ad alto impatto. Come i singoli bestseller Riccione e Felicità puttana. Roba che scotta. Che in tanti vorrebbero almeno scrivere una volta nella vita, visto che grazie a queste hit questi tre ragazzi romani sono diventati star. La riprova è anche il tour con cui girano l'Italia: date esaurite e fanatismo ovunque. Accade anche a Milano, per il loro arrivo al Forum domenica e lunedì: sold out da mesi. L'occasione è il nuovo disco Love, pubblicato a settembre, con lo stesso stile del disco precedente. «Anche se per noi c'è un'evoluzione del suono, più strumenti, più ricercatezza negli arrangiamenti», spiega il leader Paradiso, 33 anni. «E poi c'è questa storia che le canzoni pop non sono mai così belle. Non è vero, c'è del romanticismo anche nell'essere orecchiabili. Le canzoni vengono così, non mi siedo mai a un tavolo e penso adesso scriverò questo o quello. Ci metto ispirazione, attenzione nei testi, nella musica, a volte vengono fuori anche quelli che sono stati o che sono i miei riferimenti, come Vasco. Ma alla fine c'è sempre e solo del mio».La prova del nove ora dal vivo, che sembra soddisfare anche i fan più scrupolosi. «Niente effetti speciali. Facciamo un concerto, suoniamo la nostra musica. Per noi il bello di un live sta proprio in questo».