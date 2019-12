Marco Zorzo

MILANO - Primo gol stagionale da tre punti per Mario Balotelli («Voglio la salvezza!»), che regala il secondo successo esterno del Brescia a Ferrara (che non vinceva da due mesi e mezzo), bagnando così il ritorno di Corini sulla panchina delle Rondinelle, dopo il disastro-Grosso. Per Spal sconfitta in casa pesante, ora gli emiliani sono ultimi. Per Petagna il secondo rigore fallito, dopo quello di Udine.

Infinito Cagliari anche a Reggio Emilia: tredicesimo risultato utile consecutivo. Sotto 2-0 nei primi 45' con il Sassuolo (a bersaglio 6' Berardi, 36' Djuricic), nella ripresa Joao Pedro (51') e Ragatzu (90'), in gol di nuovo in dopo oltre 8 anni (non segnava da Bologna-Cagliari 2-2 del 6 marzo 2011), fanno pari. Maran così resta quarto (con la Roma).

Profondo Viola al Grande Torino, dove Montella rimedia il quarto ko di fila. Una Fiorentina inguardabile per 80' (reti di Zaza e Ansaldi per il Toro), nel recupero Caceres riaccende la fiamma della speranza. L'Aeroplanino incassa ancora la fiducia di Pradè, tuttavia patron Commisso lo ha già avvisato: contro l'Inter si giocherà la panchina della Viola. Un altro festival del gol a Lecce, dove i salentini recuperano un altro 0-2. Genoa avanti con un Pandev incredibile e il rigore di Criscito, poi Falco e Tabanelli fanno 2-2. Samp-Parma 0-1, decide l'ex genoano Kucka nel primo tempo. Poi il Var dà un rigore alla Samp nella ripresa, che Quagliarella prima sbaglia, poi mette dentro, ma in offside e il Var lo annulla. Alla fine il Marassi blucerchiato fischia.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

