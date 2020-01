Le barzellette, talvolta, sono la strada (rischiosa) che imbocca chi non è dotato di umorismo per guadagnarsi, comunque, i galloni di persona divertente. Le barzellette, però, sono anche un esercizio oratorio per pochi dotati: chi non sa rispettare tempi e pause, è meglio non ci tenti. Un attore come Ascanio Celestini sulle barzellette ha costruito un libro e uno spettacolo: cani parlanti, situazioni tra moglie e marito, sferzate al potere, qualche scorrettezza e qualche volgarità addomesticata. Insomma, ce n'è per tutti nel Barzellette che l'attore romano porta in scena al Carcano da questa sera a domenica.

Inm una piccola stazione un ferroviere passa la sua esistenza a raccogliere barzellette dalla varia umanità che interseca il suo luogo di lavoro. Il buon ferroviere - che vuole far ridere il suo capostazione - ascolta e rielabora. E così racconta anche la sua vita e persino alcuni temi tutt'altro che faceti come l'immigrazione e l'omosessualità. «Non esiste uno Shakespeare delle barzellette - spiega Ascanio Celestini - Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l'ascoltatore diventa implicitamente un autore. Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore, ovvero un nuovo autore che la cambia, reinterpreta e improvvisa».

Dal 24 al 26 gennaio. corso di Porta Romana, 63. Orari diversi - 18-13,50 euro. (F.Gat.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

